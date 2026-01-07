Haberler

Galatasaray HDI Sigorta: 3-2

Galatasaray HDI Sigorta: 3-2
Güncelleme:
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında Halkbank, evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı karşı karşıya geldiği maçta 3-2 galip geldi. Maçta setler 25-18, 25-19, 18-25, 35-37 ve 18-16 şeklinde sonuçlandı.

SALON: TVF Ziraat Bankkart

HAKEMLER: Kennet Aro (Finlandiya), Erdal Akıncı (Türkiye)

HALKBANK: Kaziyski, Gazi, Sotola, Leal, Samet, Ulaş, Volkan (L), Hofer, Sliwka, Arda, Berk, Yunus Emre

GALATASARAY HDI SİGORTA: Maar, Alonso, Patry, Gökçen, Ahmet, Arslan, Hasan (L), Caner (L), Onur, Can, Wright

SETLER: 25-18, 25-19, 18-25, 35-37, 18-16

SÜRE: 156 dakika (25', 26', 26', 56', 23')

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında Türk temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta Halkbank, evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Halkbank, B Grubu'ndaki üçüncü maçında 21 Ocak'ta sahasında Belçika'nın Knack Roeselare'yi, Galatasaray HDI Sigorta ise 22 Ocak'ta sahasında Polonya'nın Bogdanka Luk Lublin takımını konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
