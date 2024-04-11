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Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 yendi

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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan

Halkbank : Ngapeth, Mert Matic, Abdel Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Batuhan Hüsetin Duman, İzzet Ünver, Serhat Coşkun, Blankenau)

Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

Setler: 25-17, 20-25, 25-19, 25-16

Süre: 105 dakika (22, 28, 32, 23 )

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi final serisinin ilk maçında Halkbank, sahasında Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 yendi.

Mücadeleye iyi başlayan Halkbank, setin başlarında 4 sayılık (7-3) seri yakaladı. Etkili oyunuyla aradaki farkı açmaya devam eden başkent temsilcisi ilk seti 25-17 önde tamamladı.

İkinci sete her iki takımda karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Bu skordan sonra konuk ekip, 3-0'lık (8-11) seri yakaladı. Aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Parolapara, ikinci seti 25-20 önde tamamladı ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette her iki takımda hücumda ve defansta etkili oynarken, Halkbank, setin ortalarında iki sayılık (15-13) avantaj yakaladı. Avantajı set boyunca sürdüren başkent temsilcisi, üçüncü seti 25-19 önde bitirdi ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan ve sonuna iyi oynayan Halkbank, dördüncü seti 25-16, mücadeleyi de 3-1 kazandı.

Serinin ikinci maçı 14 Nisan'da İstanbul'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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