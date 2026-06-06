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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Ertuğrul Gazi Metin ile sözleşme yeniledi

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncusu Ertuğrul Gazi Metin ile 2025-26 sezonunu da kapsayan yeni sözleşme imzaladı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncusu Ertuğrul Gazi Metin'in sözleşmesini uzattı.

Başkent kulübünün açıklamasında, "Mavi-beyazlı formamız altında gösterdiği mücadele, çalışma disiplini ve takımımıza verdiği katkılarla önemli bir rol üstlenen Ertuğrul Gazi Metin'in yeni sezonda da takımımızın başarısı için mücadele etmeye devam edecek olmasından mutluluk duyuyoruz. Ertuğrul Gazi Metin'e Halkbank forması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki ve 204 cm boyundaki tecrübeli orta oyuncu, 2025-26 sezonunda da başkent ekibinde forma giydi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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