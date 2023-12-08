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Halkbank Erkek Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Brezilya'nın Sada Cruzeiro ekibini 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

SALON: Koramangla

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (BUL), Andrea Puecher (ITA)

HALKBANK: Mert Matic, Micah Ma'a, Gordon Perrin, Doğukan Ulu, Nimir Abdelaziz, Earvin Ngapeth ( Volkan Döne, Yunus Emre Tayaz, Aslan Ekşi, Mirza Lagumdzija)

SADA CRUZEİRO: Nicolas Uriarte, Miguel Lopez, Lucas Saatkamp, Wallace da Souza, Rodrigo Souza, Clednilson Souza (Alexandre Figueiredo, Otavio Rodrigues)

SETLER: 26-24, 25-18, 28-26

SÜRE: 1 saat 27 dakika (28, 25, 34)

Halkbank, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Brezilya'nın Sada Cruzeiro takımını 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından grubunu ikinci sırada tamamlayan Halkbank, adını yarı finale yazdırdı. Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi Sir Sicoma Perugia - Ahmedabad Degenders karşılaşmasının ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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