Halkbank Erkek Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Brezilya'nın Sada Cruzeiro ekibini 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
SALON: Koramangla
HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (BUL), Andrea Puecher (ITA)
HALKBANK: Mert Matic, Micah Ma'a, Gordon Perrin, Doğukan Ulu, Nimir Abdelaziz, Earvin Ngapeth ( Volkan Döne, Yunus Emre Tayaz, Aslan Ekşi, Mirza Lagumdzija)
SADA CRUZEİRO: Nicolas Uriarte, Miguel Lopez, Lucas Saatkamp, Wallace da Souza, Rodrigo Souza, Clednilson Souza (Alexandre Figueiredo, Otavio Rodrigues)
SETLER: 26-24, 25-18, 28-26
SÜRE: 1 saat 27 dakika (28, 25, 34)
Halkbank, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Brezilya'nın Sada Cruzeiro takımını 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından grubunu ikinci sırada tamamlayan Halkbank, adını yarı finale yazdırdı. Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi Sir Sicoma Perugia - Ahmedabad Degenders karşılaşmasının ardından belli olacak.