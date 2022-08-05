Halkbank Erkek Voleybol Takımı, sağlık taramasından geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, sağlık taramasından geçti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, sağlık taramasından geçti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda teknik heyet ve sporcuların sağlık taraması yapıldı.

 - Güncelleme:

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda teknik heyet ve sporcuların sağlık taraması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına başlayan Halkbank'ta teknik heyet ve sporcular sağlık taramasından geçti.

Öte yandan mavi-beyazlı takım, milli smaçörü Yiğit Gülmezoğlu ile de devam kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli voleybolcu, "Halkbank ile ikinci sezonum için oldukça heyecanlıyım. Yeni bir başlangıç ve yeni hedefler beni çok motive ediyor. Umarım keyifli bir sezon olacak. Böyle köklü bir kulüpte olduğum için mutluyum ve önümüzdeki voleybol sürecini iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

voleybol Halkbank Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title