Halkbank Voleybolda Sağlık Kontrolü

SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncuları, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren başkent temsilcisinde sporcuların genel sağlık durumları değerlendirildi, çeşitli tetkik ve muayeneler gerçekleştirildi.

2026 Avrupa Şampiyonası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan oyuncuların sağlık kontrollerin ise takıma katılmalarının ardından yapılacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, teknik ekibin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Kaynak: AA