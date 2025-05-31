Halkbank Erkek Voleybol Takımı'ndan Ayrılıklar

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 5 oyuncuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte Caner Çiçekoğlu, Dick Kooy, İzzet Ünver, Mirza Lagumdzija ve Sercan Yüksel Bıdak'a veda ediyoruz." denildi.

Halkbank, üç sezondur takımda forma giyen kaptan Micah Ma'a ile de yollarını ayırmıştı.

Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 8. bitiren Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ise Dörtlü Final'de mücadele etmişti.