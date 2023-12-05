Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hindistan'da madalya kazanmak istiyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu İzzet Ünver, Hindistan'da düzenlenecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak istediklerini belirtti.

İzzet Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarınki mücadeleye iyi hazırlandıklarını söyledi.

Organizasyonun ilk maçında Japonya'nın Suntory Sunbirds takımıyla karşılaşacaklarını vurgulayan 31 yaşındaki oyuncu, "Gruptan çıkma düşüncesi adına kritik bir maç. Turnuvaların ilk maçları her zaman zorlu geçer. Suntory Sunbirds, güçlü bir ekip. Dünyanın çeşitli ülkelerinde oynayan iyi oyuncuları var. Ancak biz Halkbank olarak maça hazırız." diye konuştu.

İzzet Ünver, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini aktararak, "Yarın iyi şekilde başlamak istiyoruz. En iyi mücadelemizi sahada vereceğiz. Turnuvanın sonunda da ülkemize madalyayla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk maç yarın

Organizasyonda B Grubu'nda yer alan başkent ekibinin Japonya'nın Suntory Sunbirds takımıyla Koramangala Indoor Stadı'nda oynayacağı maç, TSİ 14.30'da başlayacak.

Mavi-beyazlı ekip, gruptaki ikinci karşılaşmasını 8 Aralık Cuma günü Brezilya'nın Sada Cruzeiro takımıyla oynayacak.

Şampiyonada A Grubu'nda ise Ahmedabad Defenders (Hindistan), Sir Sicoma Perugia (İtalya) ve Itambe Minas (Brezilya) yer alıyor.

Statü

Turnuvada altı takım, üçerli iki grupta mücadele edecek.

Müsabakaların ardından gruplardaki en iyi iki takım, yarı finale yükselecek.

A Grubu birincisi, B Grubu'nun ikincisi, B Grubu'nun birincisi de A Grubu ikincisi ile yarı final maçı oynayacak.

Organizasyonda yarı final maçları 9 Aralık Cumartesi, final mücadelesi ise 10 Aralık Pazar günü yapılacak.