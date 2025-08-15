Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bolu Kampında İlk Antrenmanına Çıktı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları için Bolu'da kamp yapıyor. Kampın üçüncü gününde topla ilk antrenmanını gerçekleştiren takım, temel teknikler üzerinde çalışarak yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Erkek Voleybol Takımı, kampın üçüncü gününde topla ilk çalışmasını yaptı.

2025-2026 sezonu hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde gruplar halinde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları çalışmada, pas ve manşet üzerine temel tekniklere yoğunlaştı. Yüksek tempo ile geçen antrenman, sezon öncesi adaptasyon sürecinin önemli adımlarından biri oldu.

Bolu kampı boyunca hem fiziksel hem de teknik hazırlıklarını sürdürecek olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. - İSTANBUL

