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Halkbank, Efeler Ligi ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti

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Halkbank, Efeler Ligi ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
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Efeler Ligi'nin ilk haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Setler 23-25, 25-20, 27-25 ve 25-23 sonuçlandı; Halkbank ilk haftayı sahasında galibiyetle kapattı.

Efeler Ligi'nin ilk haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Salon: Ziraat Bankkart

Halkbank: Denislav Slavchev Bardarov, Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Darlan Ferreira, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ömercan Burak Karahan, Sam Deroo, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Alejandro Rodriguez Fuentes, Yiğit Hamza Aslan.

Galatasaray: Micah Kupono Ma'a, Efe Ramazan Mandıracı, Faik Samet Güneş, Can Koç, Stephen Maar, Roamy Alonso, Abdulsamet Yalçın (L), Fatih Yörümez (L), Yiğit Savaş Kaplan, Cafer Kirkit, Gökçen Yüksel, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Gülhan Emir Pınar, Emirhan Özçelik.

Setler: 23-25, 25-20, 27-25, 25-23

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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