Halkbank, Cucine Lube'ye 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda İtalya'nın Cucine Lube takımına 3-1 yenilen Halkbank, organizasyona veda etti.
Salon: Eurosuole Forum
Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Risto Strandson (Estonya)
Cucine Lube: Anzani, Adis Lagumdzija, Nikolov, Chinenyeze, de Cecco, Yant (Balaso, Thelle, Motzo, Bisotto, Balaso, Diamantini, Bottolo, Larizza)
Halkbank : Mert Matic, Abdel-Aziz, Perrin, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth (Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Blankenau, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Serhat Coşkun)
Setler: 25-23, 20-25, 25-15, 25-23
Süre: 107 dakika (30, 27, 22, 28)
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda İtalya'nın Cucine Lube takımına 3-1 yenilen Halkbank, organizasyona veda etti.
Halkbank, Ankara'da oynanan ilk maçı da 3-1 kaybetmişti.