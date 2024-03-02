Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Öznur Tosun
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Ahmet Samet Baltacı, Bahov, Onur Kaya (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Mustafa Cervatoğlu, Daudi, Mehmet Hacıoğlu)
Halkbank : Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel-Aziz, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver)
Setler: 17-25, 27-29, 19-25
Süre: 81 dakika (21, 33, 27)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.