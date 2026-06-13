Haberler

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Brezilyalı oyuncu Darlan'ı kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Efeler Ligi ekibi Halkbank, Brezilya Milli Takımı'nın 23 yaşındaki yıldız pasör çaprazı Darlan Ferreira Souza ile sözleşme imzaladı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Brezilyalı oyuncu Darlan Ferreira Souza ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Darlan. Brezilya Milli Takımı'nın yıldız pasör çaprazı Darlan Souza, Halkbank'ta." ifadeleri kullanıldı.

23 yaşında ve 1,93 metre boyundaki Brezilyalı pasör çaprazının 2022 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası ile 2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde bronz madalyası bulunuyor. ???????

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

Bu adama dikkat etmemiz lazım! Attığı gol öyle böyle değil

Dünya Kupası'nda büyük kriz! Kane'in kramponları bile çalındı

Dünya Kupası'nda hırsızlık şoku! Bir tane top kaldı
Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

İddia da görüntüler de vahim! Polislerin orada ne işi var
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti