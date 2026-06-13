Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Brezilyalı oyuncu Darlan'ı kadrosuna kattı
Voleybol Efeler Ligi ekibi Halkbank, Brezilya Milli Takımı'nın 23 yaşındaki yıldız pasör çaprazı Darlan Ferreira Souza ile sözleşme imzaladı.
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Brezilyalı oyuncu Darlan Ferreira Souza ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Darlan. Brezilya Milli Takımı'nın yıldız pasör çaprazı Darlan Souza, Halkbank'ta." ifadeleri kullanıldı.
23 yaşında ve 1,93 metre boyundaki Brezilyalı pasör çaprazının 2022 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası ile 2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde bronz madalyası bulunuyor. ???????
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel