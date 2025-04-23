Halil Umut Meler Yunanistan Süper Ligi'nde Görev Alacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi Play-Off karşılaşmasında görev alacak.

27 Nisan 2025 Pazar günü Atina'da yer alan OPAP Arena Stadyumu'nda oynanacak AEK - Olympiakos müsabakasını Halil Umut Meler'in yöneteceği TFF tarafından duyuruldu.

TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakada Onur Özütoprak ise VAR olarak görev yapacak.