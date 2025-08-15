Halil Umut Meler verdiği kararla Avrupa'ya damga vurdu
Halil Umut Meler, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sheriff-Anderlecht maçını yönetti. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve Belçika ekibi Anderlecht tur atladı. Halil Umut Meler'in bir penaltı pozisyonundaki kararı geceye damga vurdu.
Halil Umut Meler, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sheriff ile Anderlecht arasındaki zorlu maçta düdük çaldı. Belçika Ligi ekibi Anderlecht 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sheriff ile 1-1 berabere kaldı ve üst tura çıktı.
VERDİĞİ KARAR DAMGA VURDU
Halil Umut Meler'in maçın 34. dakikasında yaşanan bir penaltı pozisyonunda "devam" kararı vermesine Anderlecht futbolcuları uzun süre boyunca tepki gösterdi. Bu itirazların ardından 'VAR' hemen pozisyona müdahale etti.
PENALTI ATIŞI İSABETLİ OLMADI
VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu ekranda uzun süre inceleyen Halil Umut Meler, sahaya geri dönerek penaltı kararı verdi. Belçika ekibinde topun başına geçen Stroeykens penaltı atışını üstten auta vurdu.
MAÇ SONUNDA ELEŞTİRİLDİ
Maçın ardından Belçika basını Halil Umut Meler'in performansını yoğun şekilde eleştirdi. Yapılan yorumlarda deneyimli hakemin Sheriff lehine daha çok düdük çaldığı ifade edildi.