Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt-LASK Linz maçını yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında oynanacak Bodo/Glimt-LASK Linz maçını yönetecek. Bodo'daki Aspmyra Stadı'nda yarın TSİ 20.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Bodo/Glimt- Lask Linz maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile Avusturya temsilcisi LASK Linz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta müsabakasını yönetecek. Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadı'nda yarın oynanacak ve TSİ 20.45'te başlayacak olan maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak. Müsabakada Fedayi San (İsviçre) VAR, Bram Van Driessche (Belçika) ise AVAR olarak görev yapacak.