Halil Umut Meler, Leverkusen-Arsenal maçını yönetecek

Güncelleme:
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 11 Mart Çarşamba günü Bayer 04 Leverkusen ile Arsenal FC arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 11 Mart Çarşamba günü Almanya'nın Bayer 04 Leverkusen ile İngiltere'nin Arsenal FC takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını yönetecek.

Almanya'nın Leverkusen şehrindeki BayArena Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins ise AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

