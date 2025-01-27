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Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi Maçında Görev Alacak

Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi Maçında Görev Alacak
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 29 Ocak 2025'te Young Boys ve Kızılyıldız takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Young Boys-Kızılyıldız maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü İsviçre'nin Young Boys ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yönetecek. İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello üstlenirken, Yardımcı VAR (AVAR) olarak Paolo Mazzoleni görev alacak" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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