Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiası
FIFA hakemi Halil Umut Meler'in hakemliği bıraktığı iddia edildi. Meler, bu sezon sadece ligin ikinci haftasındaki Beşiktaş - Eyüpspor maçında düdük çalmıştı. Ancak konuyla ilgili TFF ve Meler cephesinden henüz net bir açıklama gelmedi. TFF'ye yakın kaynaklar, bu haberin doğru olmadığını belirtti. Konuyla ilgili resmi bir açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

NET AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan konuyla ilgili TFF ve Meler cephesinden konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi. TFF'ye yakın kaynaklar ise bu haberin doğru olmadığını iddia etti. Konuyla ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Meler'in futbol ile tanışıklığı Selçuk Efesspor'da yöneticilik yapan babası sayesinde başlamıştır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çaldı. 2025 UEFA Konferans Ligi Finali'nde dördüncü hakemlik yapmıştır. Böylelikle Doğan Babacan, Ahmet Çakar ve Cüneyt Çakır'dan sonra bir UEFA & FIFA finalinde hakemlik yapan tarihteki 4. Türk hakem olmuştur.

