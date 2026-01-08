Haberler

Halil Umut Meler, 4. kez Galatasaray Fenerbahçe derbisini yönetecek

Güncelleme:
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Turkcel Süper Kupa finalinde 4. kez düdük çalacak. Daha önceki derbilerde Galatasaray 2, Fenerbahçe 1 galibiyet aldı.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 4. kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde görev alacak.

Turkcel Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 3 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 defa sahadan galip ayrıldı.

Meler, bu sezon Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynadığı maçı yönetirken, Fenerbahçe'nin de Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile yaptığı müsabakada düdük çaldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler şöyle:

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

Galatasaray'ın kadrolu 12 numaralı oyuncusu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

