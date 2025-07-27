Halil Umut Meler'e kötü haber! Küme düşebilir

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e kötü haber geldi.

İLK TESTİ GEÇEMEDİ

Süper Lig'in en formda ve deneyimli isimlerinden biri olan 38 yaşındaki İzmir bölgesi hakemi Meler, atletik koşu testini geçemedi.

KÜME DÜŞERSE SÜPER LİG'DE OLAMAYACAK

Tecrübeli isim, Ağustos ayının ikinci haftasında gerçekleşecek yeni testlerde de başarısız olursa Süper Lig'de görev alamayacak ve Trendyol Birinci Lig'e gönderilecek.

3 İSİM DAHA BAŞARISIZ

Halil Umut Meler dışında ayrıca üst klasman yardımcı hakemlerinden Serkan Çimen, Hakan Yemişken ve Samet Çavuş'un koşu testlerinde başarısız olduğu belirtildi.