Halil Umut Meler'e kötü haber! Küme düşebilir
FIFA kokartlı Halil Umut Meler, geçtiğimiz günlerde yapılan atletik testi geçemedi. Tecrübeli hakem, Ağustos'un ikinci haftasında yapılacak testte de negatif sonuç alırsa küme düşecek ve Süper Lig'de maç yönetemeyecek.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e kötü haber geldi.
İLK TESTİ GEÇEMEDİ
Süper Lig'in en formda ve deneyimli isimlerinden biri olan 38 yaşındaki İzmir bölgesi hakemi Meler, atletik koşu testini geçemedi.
KÜME DÜŞERSE SÜPER LİG'DE OLAMAYACAK
Tecrübeli isim, Ağustos ayının ikinci haftasında gerçekleşecek yeni testlerde de başarısız olursa Süper Lig'de görev alamayacak ve Trendyol Birinci Lig'e gönderilecek.
3 İSİM DAHA BAŞARISIZ
Halil Umut Meler dışında ayrıca üst klasman yardımcı hakemlerinden Serkan Çimen, Hakan Yemişken ve Samet Çavuş'un koşu testlerinde başarısız olduğu belirtildi.