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Halil Umut Meler, Avrupa Şampiyonası'nda servet kazanacak

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UEFA, aralarında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in de yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak hakemlerin maçlardan kazanacağı ücretleri açıkladı.

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nın hakem kadrosu açıklanmıştı. 18 kişilik kadroda FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de yer alacak. Öte yandan UEFA, maçlarda düdük çalacak hakemlerin kazanacağı rakamları duyurdu.

GRUPLARDA 5, ELEMELERDE 10 BİN EURO

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa Şampiyonası'nda maçları yönetecek orta hakemler grup aşamalarında maç başına 5 bin euro, eleme aşamalarında ise 10 bin euro kazanacak.

Halil Umut Meler, Avrupa Şampiyonası'nda servet kazanacak

YARDIMCI VE DÖRDÜNCÜ HAKEMLER YARISINI ALACAK

Turnuvada görev alacak yardımcı hakem ve dördüncü hakemler grup aşamalarında maç başına 2 bin 500 euro, eleme aşamasında ise 5 bin euro ücret alacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Halil Umut Meler Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Mahmut Kaya:

Saçmalık neresi 10 bin Euro 5 bin Euro ne ara bir servet oldu çözmüş değilim ??

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BozkurtTURK:

Bu paraları baba parasıyla son model arabaya binen, yattığı yerden borsa ile parayı para yapanlar günde kazanıyor malesef

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