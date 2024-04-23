Halil Umut Meler, Avrupa Şampiyonası'nda servet kazanacak

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nın hakem kadrosu açıklanmıştı. 18 kişilik kadroda FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de yer alacak. Öte yandan UEFA, maçlarda düdük çalacak hakemlerin kazanacağı rakamları duyurdu.

GRUPLARDA 5, ELEMELERDE 10 BİN EURO

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa Şampiyonası'nda maçları yönetecek orta hakemler grup aşamalarında maç başına 5 bin euro, eleme aşamalarında ise 10 bin euro kazanacak.

YARDIMCI VE DÖRDÜNCÜ HAKEMLER YARISINI ALACAK

Turnuvada görev alacak yardımcı hakem ve dördüncü hakemler grup aşamalarında maç başına 2 bin 500 euro, eleme aşamasında ise 5 bin euro ücret alacak.