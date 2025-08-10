Halil Kaan Köroğlu'nun Olimpiyat Hedefi

MİLLİ kürekçi Halil Kaan Köroğlu, "Avrupa ve dünya şampiyonalarında gördüm ki daha iyi şeyler yapacağıma inandım ilk Avrupa şampiyonu olduktan sonrada hedefimi daha yükseklere koyarak ikinci dünya şampiyonluğumu da elde ettim şu anda hedefim olimpiyat diyebilirim" şeklinde konuştu.

Polonya'nın Poznan kentindeki Malta Gölü'nde düzenlenen şampiyonada hafif kilo erkekler tek çiftede (BLM1x) yarışan milli sporcu Halil Kaan Köroğlu, altın madalya elde etti. Başarılı kürekçi Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

19 YAŞINDA, AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONU

Marmara Üniversitesi öğrencisi ve milli kürek sporcusu Halil Kaan Köroğlu, henüz 19 yaşında olmasına rağmen uluslararası arenada büyük başarılara imza atıyor. Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla Türkiye'yi temsil eden genç sporcu, şimdi rotasını olimpiyatlara çevirmiş durumda.

SPORLA TANIŞMASI BİR TESADÜF

Kürekle tanışması lise yıllarına dayanan Halil Kaan, spora olan ilgisinin bir seçmeyle başladığını anlattı. "9'uncu sınıfta okul seçmelerine katıldım, aslında çok da bilgim yoktu bu spora dair. Ama antrenörümün anlattıkları ilgimi çekti ve denemek istedim. Seçmeler uzun ve zorlu geçti ama vazgeçmedim. Zamanla daha çok sevdim ve daha fazlasını başarmak istedim" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİM OLİMPİYAT'

Hedefinin olimpiyat olduğunu söyleyen şampiyon kürekçi "Avrupa ve dünya şampiyonalarında gördüm ki daha iyi şeyler yapacağıma inandım, ilk Avrupa şampiyonu olduktan sonra da hedefimi daha yükseklere koyarak ikinci dünya şampiyonluğumu da elde ettim. Şu anda hedefim olimpiyat diyebilirim" şeklinde konuştu.

AVRUPA'DA 30 SALİSE İLE KAYBETTİ, DÜNYADA ALTIN MADALYA KAZANDI

Bu sezonki hedeflerinden biri Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyleyen başarılı sporcu büyükler kategorisinde 30 saliselik farkla ikinci olduğunu ancak bu sonucu ise motivasyona çevirdiğini dile getiren Halil Kaan, "O yarışta rakibim benden büyüktü. Belki daha iyi yarışabilirdim ama bu yenilgiyi kafama takmak yerine daha iyi hazırlanmak için fırsat olarak gördüm. Dünya Şampiyonası'nda son 150 metrede atağa geçerek birinciliği aldım. Bu benim için bir dönüm noktası oldu" dedi.

'KAZANMAK SANİYELERLE, HATTA SALİSELERLE ÖLÇÜLÜYOR'

Kürek yarışlarının ne kadar hassas olduğunu vurgulayan Halil Kaan, saniyelerin bile sonucu değiştirebildiğini dile getirerek, "Yarışlar 2000 metre ve ortalama 6.5 - 7 dakika sürüyor. Başlangıç değil, kimin önce bitirdiği önemli. 30 saliseyle madalya kaybettim, bu bile çok şey öğretti. Son küreği düşünerek antrenman yaptım. Dünya Şampiyonası'nda taktiğimi değiştirdim ve son 500'e üçüncü girip, 2.5 saniye farkla birinci oldum" dedi.

'DİĞER ÜLKELERDE DAHA POPÜLER BİR SPOR'

Kürek sporunun diğer ülkelerde daha bilinen bir spor dalı olduğuna değinen genç kürekçi, "Diğer ülkelerde daha popüler diyebilirim. Bizim ülkemizde belki yavaş yavaş tanınmaya başladı. Yeni şampiyonlukları aldığımız için ama onlarda olimpiyat şampiyonları daha önceden olduğu hala devam ettiği için o yüzden daha tanınmış bir spor diyebilirim" şeklinde konuştu.

'FARKLI ÜLKELERDEN SPORCU ARKADAŞLARIM VAR'

Yabancı kürek sporcuları ile de iletişim kuran başarılı sporcu, "Yarıştan sonra çok konuştuğum arkadaşım var. Genelde yarıştığım arkadaşlarım oluyor. Onlarla sohbet ediyoruz farklı yarışlara girenler oluyor aynı beraber yarıştığımız oluyor. İtalya Milli Takımıyla bazen beraber kamp yapıyoruz orada da arkadaşlarım var, onlarla da tabi ki antrenman hakkında konuştuğumuz oluyor" dedi.

'TÜRKİYE'DE KÜREK YÜKSELİŞTE'

Kürek sporunun Türkiye'de giderek daha çok tanındığını söyleyen Köroğlu, başarıların artmasının önemine dikkat çekerek, "Önceden dünya veya Avrupa şampiyonu olmak hayaldi. 2023'te Aytimur ve Enes arkadaşımla birlikte iki tek kategorisinde dünya şampiyonu olduk. Bu yıl ise üç farklı ekibimiz dünya şampiyonu oldu. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda üç altın madalya aldık. Bu, Türk kürek sporunun geldiği noktayı net gösteriyor" şeklinde konuştu.

'BAŞARIMIN SIRRI DİSİPLİN'

Başarısının sırrının disiplin ve çok çalışmak olduğunu belirten Milli kürekçi "Başarımın sırrı disiplin diyebilirim çünkü çok çalışmak gerekiyor kolay bir iş değil çünkü çift antrenman yapıyoruz. Yeri geliyor, üç antrenman yapıyoruz soğuk-sıcak mental düşüşler oluyor. Fiziksel düşüşler oluyor bunların hepsine karşı disiplinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Her zaman da disiplinli olmaya çalışıyorum, disiplinimi bozmamaya çalışıyorum. Kısacası çok çalışmak gerekiyor öyle söyleyebilirim" dedi.