Halil Dicle, Kayseri Voleybol İl Temsilciliği Görevini Tamamladı

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, 8 yıldır yürüttüğü görevi tamamladı.

2017 yılından bugüne kadar Kayseri Voleybol İl Temsilcisi olarak görev yapan Halil Dicle 8 yıllık görev süresini doldurdu. Görev süresini tamamlayan Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle yaptığı paylaşımda, "10.01.2017 tarihinden beri 8 yıldır yürüttüğüm Kayseri Voleybol İl Temsilciliği görevimi görev zamanımın dolması nedeniyle tamamlamış bulunuyorum. İl Temsilciliği boyunca gençlerin spor yapması için elimden geleni yapmaya çalıştım. İl Temsilciliğim süresince bana yardımcı olan Gençlik ve Spor İl Müdürlerim Murat Eskici'ye, Ali İhsan Kabakcı'ya, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş'a, Okul Sporları Müdürü Ahmet Metin'e spor salonları şeflerimiz, salon personellerimize, İl Hakem Kuruluna, İl Tertip Kuruluna, tüm kulüplerimize, kulüp başkanlarına, antrenörlerimize, sporcularımıza, gözlemcilerimize ve hakemlerimize teşekkür ederim. Görevi devrettiğim yeni Voleybol İl Temsilcimiz arkadaşımız Uluslararası Hakemimiz İsmail Yıldırım'a da üstün başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ