Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep FK'ya Kiraladı
Galatasaray’da Halil Dervişoğlu, sezon sonuna kadar Gaziantep FK’ya kiralandı.
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ya kiralandı.
Galatasaray, kadro planlamasına devam ediyor. Bu amaçla Halil Dervişoğlu, sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ya kiralık olarak gönderildi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon da Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderilen Dervişoğlu'nun transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı