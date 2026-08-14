Gaziantep FK, Halil Dervişoğlu'nu Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, hücum bölgesine takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Halil Dervişoğlu'nu 1 yıllığına kiraladı.

Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, milli forvet Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda oyuncu ve Galatasaray Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 2024-2025 sezonunda da kulübümüzde forma giyen ve kırmızı-siyahlı armamız altında mücadele eden Halil Dervişoğlu, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katılımıyla kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Halil Dervişoğlu'na bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı