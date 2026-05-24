Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da orta saha transferindeki rota yeniden Hakan Çalhanoğlu'na döndü. Milli oyuncu, bu kez sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için büyük bir fedakarlık yapma kararı aldı.
Galatasaray taraftarlarının uzun yıllardır hayalini kurduğu Hakan Çalhanoğlu transferi, bu kez gerçek olmaya bir adım daha yaklaştı.
HAKAN ÇALHANOĞLU FEDAKARLIĞA HAZIR
Serie A devi Inter'in formasını giyen 32 yaşındaki yıldız orta saha Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı olan sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için büyük fedakarlık yapmaya hazır. Daha önce iki kez Galatasaray’a transferi gündeme gelip gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcu, Cimbom'a imza atmak için bu sefer kararlı görünüyor.
5 MİLYON EURO'YA İKNA OLACAK
Hakan, Inter’deki 6.5 milyon Euro’luk maaşından önemli ölçüde vazgeçerek 5 milyon Euro seviyesine inmeyi kabul etmeye hazır.
OKAN BURUK DA İSTİYOR
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da TFF’nin yeni 10+4 yabancı kuralı sonrası kadroya yerli kalite katmak istiyor. Bu kapsamda deneyimli hocanın, Hakan Çalhanoğlu’na sıcak baktığı ve orta sahaya liderlik edecek bir isim olarak gördüğü öğrenildi.
BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLAYACAK
Sarı-kırmızılılar, Inter’le 1 yıllık sözleşmesi bulunan Hakan için bonservis pazarlığına girişmeye hazırlanıyor. Galatasaray’ın milli yıldız için 10-12 milyon Euro bandında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, Inter'in Hakan'dan beklentisinin 20 milyon Euro olduğu aktarıldı.