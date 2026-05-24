Haberler

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da orta saha transferindeki rota yeniden Hakan Çalhanoğlu'na döndü. Milli oyuncu, bu kez sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için büyük bir fedakarlık yapma kararı aldı.

  • Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transfer olmak için Inter'deki 6.5 milyon Euro'luk maaşından vazgeçip 5 milyon Euro'ya inmeyi kabul etmeye hazır.
  • Galatasaray, Inter ile bonservis pazarlığına başlayacak ve 10-12 milyon Euro bandında bir teklif yapmayı planlıyor.
  • Inter'in Hakan Çalhanoğlu için bonservis beklentisi 20 milyon Euro.

Galatasaray taraftarlarının uzun yıllardır hayalini kurduğu Hakan Çalhanoğlu transferi, bu kez gerçek olmaya bir adım daha yaklaştı. 

HAKAN ÇALHANOĞLU FEDAKARLIĞA HAZIR

Serie A devi Inter'in formasını giyen 32 yaşındaki yıldız orta saha Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı olan sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için büyük fedakarlık yapmaya hazır. Daha önce iki kez Galatasaray’a transferi gündeme gelip gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcu, Cimbom'a imza atmak için bu sefer kararlı görünüyor.

5 MİLYON EURO'YA İKNA OLACAK

Hakan, Inter’deki 6.5 milyon Euro’luk maaşından önemli ölçüde vazgeçerek 5 milyon Euro seviyesine inmeyi kabul etmeye hazır. 

OKAN BURUK DA İSTİYOR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da TFF’nin yeni 10+4 yabancı kuralı sonrası kadroya yerli kalite katmak istiyor. Bu kapsamda deneyimli hocanın, Hakan Çalhanoğlu’na sıcak baktığı ve orta sahaya liderlik edecek bir isim olarak gördüğü öğrenildi.

BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLAYACAK

Sarı-kırmızılılar, Inter’le 1 yıllık sözleşmesi bulunan Hakan için bonservis pazarlığına girişmeye hazırlanıyor. Galatasaray’ın milli yıldız için 10-12 milyon Euro bandında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, Inter'in Hakan'dan beklentisinin 20 milyon Euro olduğu aktarıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek

Kılıçdaroğlu ile görüşen isim tarih verdi! İşte genel merkez planı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Çok üzgünüm
Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Tarihi gün! Bu akşam ortalık yanacak
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

İlkay Gündoğan ve Ederson, Pep Guardiola'yı yalnız bırakmadı

Aynı karede görüntülendiler!
Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi

Milyonların sevgilisiydi, gelinliğiyle büyüledi
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP'de yaşananların ardından Kaftancıoğlu'ndan manidar paylaşım
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

Hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey