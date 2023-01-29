"Hakkını vermek lazım" diyen Arda Güler için Kasımpaşa maçının oyuncusu çok net

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 5-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Valencia'nın 4 gollü performansından övgüyle bahseden Güler, "Maçın oyuncusu Enner Valencia. Kazanmak çok önemliydi. Tüm takım olarak çok çalıştık ama Enner Valencia'nın hakkını vermek lazım." dedi.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği maçın ardından Arda Güler, mücadeleyi değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin, genç yıldızı mücadelede 4 gol atarak yıldızlaşan Enner Valencia için ayrı bir parantez açtı.

"MAÇIN OYUNCUSU VALENCIA"

Arda Güler yaptığı açıklamada, "Maçın oyuncusu Enner Valencia. Kazanmak çok önemliydi. Tüm takım olarak çok çalıştık ama Enner Valencia'nın hakkını vermek lazım." dedi.

"KARŞILIĞINI VERMEK İÇİN HER ZAMAN ÇALIŞIYORUM"

Taraftarların kendisini sürekli desteklediğini de belirten Arda, "Taraftara çok teşekkür ederim. Sürekli beni destekliyorlar. Bu desteğin karşılığını vermek için her zaman çalışıyorum." şeklinde konuştu.