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Hakkı İsmet, ilk golünü attı

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Hakkı İsmet, ilk golünü attı

Elazığspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Hakkı İsmet Şimşek, bordo-beyazlı formayla ilk golünü Çatalcaspor karşısında attı.

Elazığspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Hakkı İsmet Şimşek, bordo-beyazlı formayla ilk golünü Çatalcaspor karşısında attı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10 puanla yoluna devam eden ES Elazığspor'da, galibiyeti getiren gol tecrübeli oyuncu Hakkı İsmet Şimşek'ten geldi. Geçtiğimiz sezon İnegölspor'dan ara dönemde transfer edilen İsmet, iki sezonda forma giydiği 17 maçta gol atma başarısı gösterememişti. Geçtiğimiz sezon 13 müsabakada bordo-beyazlı formayı giyen tecrübeli oyuncu, bu sezon şanssızlığını kırdı ve 5. haftada oynanan Çatalcaspor karşılaşmasıyla gol orucunu bozdu.

Yine takımın gol yollarındaki en etkili silahı olan Ömer Faruk Sezgin de Çatalcaspor karşısında kaydettiği golle bu sezon 3. kez rakip fileleri havalandırdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İsmet Şimşek Çatalcaspor Elazığspor Spor Haberler

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