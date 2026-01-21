Haberler

Hakkarili sporcular Erzurum'dan 22 madalyayla döndü
Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Şampiyonası Eleme Yarışlarında Hakkarili sporcular, sergiledikleri üstün performansla toplam 22 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

HAKKARİ (İHA) – Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu Şampiyonası Eleme Yarışlarında Hakkarili sporcular 22 madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 19-20 Ocak 2026 tarihlerinde Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kayaklı Koşu Şampiyonası Eleme Yarışları, büyük bir rekabete sahne oldu. Organizasyona katılan Hakkarili sporcular, sergiledikleri üstün performansla önemli bir başarıya imza attı.

Zorlu parkurda mücadele eden sporcular, yarışmalar sonunda 5 birincilik, 8 ikincilik, 7 üçüncülük ve 2 dördüncülük elde ederek toplam 22 madalya kazandı. Bu sonuçlarla Hakkari, kayaklı koşu branşında Türkiye genelinde adından söz ettirmeyi başardı.

Elde edilen başarı, Hakkari'de kış sporlarına verilen emeğin ve altyapı çalışmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
