Hakkarili Sporcular Batman'da Büyük Başarı Elde Etti

Batman'da düzenlenen Triatlon 3. Etap Bölge Finaline katılan Hakkarili sporcular, çeşitli kategorilerde elde ettikleri derecelerle Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandılar.

HAKKARİ (İHA) – Batman'da düzenlenen Triatlon 3. Etap Bölge Finaline katılan Hakkarili sporcular büyük başarı elde etti.

Toplam 7 ilin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda 268 sporcu mücadele etti. Yarışmalarda Hakkari'den katılan sporcular önemli başarılar elde etti. M2 Erkekler kategorisinde bölge 3.'sü, M2 Kızlar kategorisinde bölge 3.'sü, M3 Erkekler kategorisinde ise bölge 2.'si oldular. Elde edilen bu derecelerle Hakkarili sporcular, Antalya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve beraberindeki şube müdürleri, sporcuları kutlayarak başarıların devamını dilediler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
