Hakkarili Şeyda Salim, Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında 55 kiloda bronz madalya kazanan Hakkarili sporcu Şeyda Salim, Hakkari'nin gururu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, başarılarını kutladı.
20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasına katılan Hakkarili Şeyda Salim, 55 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.
40 ilden 430 sporcunun katılımıyla 14-16 Nisan 2025 tarihleri arasında Çorum'da düzenlenen U-20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Salim, Hakkari'nin gururu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Şeyda Salim'in elde ettiği başarıdan dolayı kendisini tebrik ederek, "Sporcumuzun göstermiş olduğu bu büyük başarı bizleri gururlandırdı. Kendisini ve emeği geçen antrenörlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor