Hakkarili Güreşçi Havin Selçuk Balkan Şampiyonu Oldu

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hakkarili Havin Selçuk, Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefine odaklandı.

Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Havin, güreşçi arkadaşından etkilenerek 4 yıl önce bu branşa başladı.

Antrenörlerinin desteğiyle kendini geliştiren Havin, kısa sürede yurt içi ve yurt dışında önemli başarılar elde etti.

Tekirdağ'da 13-16 Mart'taki Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan başarılı sporcu, 2-5 Mayıs'ta Antalya'daki Uluslararası Zafer Turnuvası'nda ilk kez milli formayı giymenin heyecanını yaşadı.

Bu turnuvada beşinci olan milli sporcu, elde ettiği derecelerle 8-12 Ekim'de Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde yapılan 17 Yaş ALtı Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası'na katıldı.

Performansıyla rakiplerini geride bırakan Havin, 40 kiloda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Havin, Avrupa ve dünya şampiyonu olabilmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda antrenörleri Veysi Duman ve Recep Çelik yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Havin Selçuk, AA muhabirine, arkadaşı Zehra Özdemir'in Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etmesinden etkilenerek güreşe başladığını söyledi.

Balkan Şampiyonası'ndaki şampiyonluğunda büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Havin, "Şampiyonluk hedefimdi zaten. Bundan sonra Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya almayı hedefliyorum." dedi.

Antrenörleri ve ailesinin çok destek olduğunu anlatan Havin, "Onlar bu süreçte hep yanımda oldu. Bu başarıyı onlara borçluyum. 4 yıldır güreş eğitimi alıyorum. Kentimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için daha fazla çalışacağım. İlimizi, Türkiye'mizi gururlandırmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ve hocalarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Gençlerimizin, çocuklarımızın potansiyeli yüksek"

Antrenör Veysi Duman, güreşte önemli sporculara sahip olduklarını ve bu yıl Türkiye şampiyonalarında 78 madalya kazandıklarını dile getirdi.

Havin'in de bu sporculardan biri olduğunu ve bu sezon elde ettiği derecelerle milli takıma seçildiğini aktaran Duman, şöyle devam etti:

"Havin, ekim ayında Romanya'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda 40 kiloda şampiyon oldu. Onun ve arkadaşlarının büyük hedefleri var. Bundan sonra Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda başarı hedefliyoruz. Zehra Özdemir de bu sene çok güzel dereceler aldı. Bu sporu kentte en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın potansiyeli yüksek. Genç nüfusumuz fazla. Ekip arkadaşlarımızla, sezon başında değerlendirmeler yapıp okullarda tarama yapıyoruz. Seçtiğimiz öğrencilerin aileleriyle görüşüp onları bu branşa nasıl kazandırabiliriz diye istişare ediyoruz. Kapımız her zaman açık. Kurslarımız sürüyor. Aileler tereddüt etmeden çocuklarını getirebilirler."

Duman, kentin adının şampiyonluklarla anılmasını istediklerini sözlerine ekledi.