Hakkarigücü, Wulfz Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Hakkarigücü, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Hakkarigücü, 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen müsabakanın ikinci yarısında skor değişmeyince sahadan galip ayrılan taraf Hakkarigücü oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.