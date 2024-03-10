Hakkarigücü, Wulfz Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek galip geldi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve taraftarlar izledi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Hakkarigücü, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Hakkarigücü, 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen müsabakanın ikinci yarısında skor değişmeyince sahadan galip ayrılan taraf Hakkarigücü oldu.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.