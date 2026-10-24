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Hakkarigücü, iki kırmızı karta rağmen Amed Sportif'i 9 kişiyle 1-0 yendi

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Hakkarigücü, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yendi. 64. dakikada Lushomo Mweemba'nın golüyle öne geçen Hakkarigücü, iki kırmızı karta rağmen maçı 9 kişi tamamlayıp üstünlüğünü korudu.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Hakkarigücü, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.

Merzan Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında baskısını artıran Hakkarigücü, 64. dakikada Lushomo Mweemba'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Hakkarigücü'nde Elizabeth Owusuaa, karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi ekip, 77. dakikada Victória Thalita Alvarenga Dias'ın da kırmızı kart görmesi sonucunda maçı 9 kişi tamamladı.

Hakkarigücü, eksik olmasına karşın skor üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA
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