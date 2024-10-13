Hakkarigücü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 2-0 ile Geçti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 2-0 mağlup ederek 6. haftayı galibiyetle kapattı. İlk yarıda 1-0 önde tamamlayan ev sahibi, 74. dakikada penaltı kaçıran rakibine karşı üstünlüğünü korudu.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Hakkarigücü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 2-0 mağlup etti.
Merzan Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Çekmeköy Bilgidoğa'nın 74. dakikada penaltıdan yararlanamadığı maçı, Hakkarigücü bulduğu golle 2-0 kazandı.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir ve çok sayıda sporsever izledi.