Hakkarigücü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 2-0 ile Geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Hakkarigücü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 2-0 mağlup etti.

Merzan Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekmeköy Bilgidoğa'nın 74. dakikada penaltıdan yararlanamadığı maçı, Hakkarigücü bulduğu golle 2-0 kazandı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir ve çok sayıda sporsever izledi.