Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kadın Futbol Takımına Destek Verdi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkarigücü Spor Kadın Futbol Takımına başarılar dileyerek, 'Kadınlarımız her alanda desteklenmelidir' dedi. Vali Ali Çelik ise kadınları özellikle de spor alanında desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkarigücü Spor Kadın Futbol Takımına başarılar dileyerek, "Kadınlarımız her alanda desteklenmelidir" dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkarigücü Spor ile Fenerbahçe Petrol Ofisi müsabakasını Merzan Stadındaki tribünde izledi. Maçın sonunda açıklamalarda bulunan Vali Çelik, kadınları özellikle de spor alanında desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, "İmkan verilmesi halinde kadınlarımızın yapamayacağı bir iş yoktur. Hakkarigücü Spor'a başarılar diliyorum" dedi.

Vali Ali Çelik'e Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Emniyet Müdürü İdris Çelik de eşlik etti.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan maçı 5-0 kazanan Fenerbahçe takımı iki de iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. - HAKKARİ