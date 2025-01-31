İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi

İmamoğlu için Ankara'dan çıkıp geldi! İşte ilk sözleri
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti

Hakkari Valisi Ali Çelik'ten Zapspor'a Moral Desteği

Hakkari Valisi Ali Çelik'ten Zapspor'a Moral Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Ali Çelik, Zapspor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolculara moral verdi ve onlara destek sözü verdi. Futbolcuların yeteneklerine güvenerek, mücadelelerinden vazgeçmemelerini istedi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Zapspor antrenmanını takip ederek futbolculara destek oldu.

Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile birlikte Zapspor'un zorlu Vangölü FK deplasman maçı öncesinde Merzan Şehir Stadı'ndaki antrenmanını takip ederek futbolculara moral desteği verdi. Vali Çelik, futbolcuların antrenmanını izledikten sonra futbolcular ve kulüp temsilcileri ile bir araya geldi. Vali Çelik, "Potansiyeliniz çok yüksek, bireysel olarak çok yeteneklisiniz. Bunu takım oyununda da göstererek mücadele ettiğiniz müddetçe ben sizi kimsenin yenemeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Zapsporlu oyunculara duyduğu güveni vurgulayan Vali Çelik, Zapspor'un geçtiğimiz hafta aldığı galibiyet için de futbolcuları tebrik ederek, "Şampiyon olsanız da olmasanız da emeğinizin, alın terinizin hiçbiri zerre kadar kaybolmaz. Emeğinizin korunması için biz de elimizden geleni yaparız. Siz mücadeleden vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.

Taraftar grubu da ziyaret esnasında Vali Çelik'e özel tasarım formalarını hediye ederek destekleri için teşekkür etti.

Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç ise Vali Ali Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Beşiktaş'ın Avrupa'dan elendiğini gören Ali Ece canlı yayında sinir krizi geçirdi

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla inledi

İmamoğlu'na destek için adliye koridorlarında tek bir slogan attılar
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.