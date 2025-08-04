Hakkari'li Güreşçiler Muş'ta 6 Madalya Kazandı

Hakkari'li Güreşçiler Muş'ta 6 Madalya Kazandı
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Hakkari'yi temsil eden güreşçiler, Muş'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları'nda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Hakkari'yi temsil eden güreşçiler, Muş'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları'nda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Muş'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Serbest ve Greko-Romen Güreş Grup Müsabakaları'nda Hakkari'yi temsil eden sporcular, üstün performanslarıyla göz doldurdu. Hakkarili güreşçiler, zorlu rakiplerine karşı verdikleri mücadele sonucunda 2 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek toplamda 6 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, elde edilen derecelerin gurur verici olduğunu belirterek, antrenörleri ve sporcuları tebrik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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