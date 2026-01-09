Hakkari'de Küçükler Voleybol İl Birinciliği sona erdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar ve Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları, oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Hakkari Spor Salonu'nda düzenlenen ve büyük bir heyecana sahne olan organizasyonda 10 okuldan toplam 20 sporcu şampiyonluk için mücadele etti. Müsabakalar sonucunda Yüksekova Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu, hem kızlar hem de erkekler kategorisinde il birincisi olarak önemli bir başarı elde etti.

Turnuva sonunda dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. - HAKKARİ