Hakkâri'de 'Üç Bant Bilardo Turnuvası' başladı

Hakkâri'de 'Üç Bant Bilardo Turnuvası' başladı
Hakkari'de bilardo tutkunlarını bir araya getiren Üç Bant Bilardo Turnuvası başladı.

Hakkari'de bilardo tutkunlarını bir araya getiren Üç Bant Bilardo Turnuvası başladı.

Kent merkezinde bulunan bir bilardo salonunda düzenlenen turnuvaya il genelinden toplam 32 sporcu katıldı. Profesyonel bilardo masalarında oynanan karşılaşmalarda sporcular, üç bant disiplininde hünerlerini sergileyerek dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Rekabetin ve heyecanın yüksek olduğu turnuva, bilardo severlerin de yoğun ilgisini çekiyor.

Turnuvanın organizatörlerinden Senar Abi, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, turnuvanın dostluk ve spor ruhu içerisinde geçtiğini belirterek, organizasyonun dört gün süreceğini ifade etti. Abi, "Hakkari'de bilardo sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Bu turnuvaya il genelinden 32 sporcu katıldı. Dört gün sürecek olan turnuvada sporcularımız centilmence mücadele ediyor. Turnuva sonunda ilk üçe giren sporcularımıza çeşitli ödüller verilecek" dedi.

Turnuva boyunca bilardo severler de karşılaşmaları yakından takip ederek heyecan dolu anlara tanıklık ediyor. Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara ödüller verileceği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

