Hakkari'de karlar üzerinde ilk adımlar

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, il dışından gelen kampçılara yönelik temel kayak eğitimleri Mergabütan Gençlik Kampı'nda başladı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından il dışından gelen kampçılara yönelik düzenlenen temel kayak eğitimleri start aldı. Mergabütan Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen eğitimlere Mersin ve Şanlıurfa'dan gelen kampçılar katılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım eğitimlerin başladığını belirterek, "Mergabütan Gençlik Kampı'nda Mersin ve Şanlıurfa'dan gelen kampçılarımızla birlikte temel kayak eğitimlerimize başladık. Bol eğlence, bol öğrenme bekliyor," dedi. - HAKKARİ