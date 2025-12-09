Hakkari'de 'satranç il birinciliği' yapıldı

Hakkari'de küçükler ve yıldızlar kategorilerinde satranç il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen turnuva, minik sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Turnuvada geleceğin satranç ustaları zeka, strateji ve sabır gerektiren hamleleriyle izleyenlerden tam not aldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar renkli görüntülere sahne olurken, dereceye giren sporcular ili temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, satranç turnuvalarının öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirdiğini belirterek, etkinliğe katılan tüm sporcuları tebrik etti. - HAKKARİ