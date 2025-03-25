Hakkari'de Korfbol Grup Müsabakaları Açılışı Yapıldı
Hakkari Valisi Ali Çelik, 13 ilden 270 sporcunun katıldığı korfbol grup müsabakalarının açılışında gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki heyet ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen korfbol grup müsabakalarının açılış törenine katıldı.
Hakkari Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Çelik, sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu. 13 farklı ilden 270 sporcunun katılım sağladığı müsabakaların açılışında konuşan Vali Çelik, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Çelik, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.
Müsabakaların 24-28 Mart tarihleri arasında devam edeceği belirtildi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor