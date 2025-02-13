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Hakkari'de Futsal Müsabakaları Sona Erdi

Hakkari'de Futsal Müsabakaları Sona Erdi
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Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen futsal müsabakalarında 30 okuldan 360 sporcu yarıştı. Kızlarda Spor Lisesi, erkeklerde Hakkari İbni Sina Meslek Lisesi birinci oldu. Dereceye giren takımlar ödüllerini aldı ve bölge müsabakalarına katılacaklar.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen futsal müsabakaları sona erdi.

30 okuldan 360 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalar, spor salonunda büyük heyecana sahne oldu. Kızlarda Spor Lisesi, erkeklerde ise Hakkari İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi il birincisi oldu.

Dereceye giren okul takımları için düzenlenen ödül töreninde, başarılı sporculara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, turnuvanın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, birinci olan takımların 14-16 Mart tarihleri arasında Kars'ta düzenlenecek bölge müsabakalarına katılacağını açıkladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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