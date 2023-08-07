Hakkari'de Dağcılar Sümbül ve Spi Dağları'nda Zirve Yaptı

Hakkari'de Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, bir grup dağcı Sümbül ve Spi dağlarında zirve yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç liderliğindeki 6 kişilik ekip, zorlu tırmanışın ardından Sümbül Dağı ve Spi Dağı'nın zirvelerine ulaştı. Dağcılar, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.

Hakkari'de bir grup dağcı, kentin tanıtımına katkı sağlamak için Sümbül ve Spi dağlarında zirve yaptı.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç'un da aralarında bulunduğu 6 kişilik grup, Depin mevkisinde tırmanışa başladı.

Zorlu tırmanışın ardından 3 bin 472 rakımlı Sümbül Dağı'nda zirve yapan dağcılar, sonraki gün 3 bin 582 rakımlı Spi Dağı'nın zirvesine çıktı.

Ertunç, Sümbül Dağı tırmanışının parkurun zor olması ve mevsim şartları nedeniyle zorlu geçtiğini belirtti.

Tırmanışı güvenli şekilde tamamladıklarını aktaran Ertunç, "Ekip arkadaşlarımın bana güvenmeleri ve faaliyet boyunca gösterdikleri yüksek performansları gücüme güç kattı. Arkadaşlarıma teşekkür ederim, onları yürekten kutluyorum. Kentimizin tanıtımı için faaliyetlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dağcılardan Gıyasettin Tatlı da tırmanışın zorlu ancak keyifli geçtiğini belirtti.