Hakkari'de Alp Disiplini 1. Etap Yarışları Başladı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini 1. etap yarışları Hakkari'de başladı.

Kente 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona 19 ilden 200 sporcu ve antrenör katılıyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde ulusal bir yarışmanın düzenlendiğini söyledi.

Kentte bulunan sporcu ve antrenörlerin çok memnun olduğunu belirten Oto, "Organizasyon için destek sunan herkese teşekkür ederim. Pistler çok çok iyi. Yarış başladı. Sporcularımız bu güzel pistte derece için çaba sarf ediyor. Birinci iniş bitti. Şimdi ikinci inişler olacak. Yarışımız yarın da devam edecek. Bu yarıştan sonra 2. ayak yarışları olacak. Ondan sonra sporcular aldıkları puanlara göre Türkiye Şampiyonasına katılacak. Burada başka yarışmalar da yapacağız." diye konuştu.

Ağrı'dan gelen Melih Yılmaz da kayak merkezindeki pistlerin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Burada yarışacağım için heyecanlıyım. Yarışmaya katılan herkes başarılı. Buradaki kar seviyesi bizim için çok iyi. İki hafta önceki yarışlarda pistler bu kadar iyi değildi ama burası harika. Manzara da mükemmel." dedi.

İstanbul'dan gelen Yağmur Tuna ise 5 yıldır bu sporla uğraştığını bildirerek, "Buraya ilk kez geldim. İnsanlar çok sevecen. Burada doğal bir kar var. İleride bu pistler daha da gelişecek ve çok güzel bir kış turizm merkezi olacak. Kendimi İtalya'da yarışlardaki gibi hissediyorum. Burası insana huzur veriyor." ifadelerini kullandı.

Alp Disiplini 1. etap yarışları yarın sona erecek.