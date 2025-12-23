Haberler

Sokak basketbolu Hakkâri'de nefes kesti

Sokak basketbolu Hakkâri'de nefes kesti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kupalar Bizim, Sokaklar Bizim' sloganlı 3x3 basketbol turnuvasında, genç sporcular büyük heyecan yaşattı. Turnuvada centilmence mücadele eden takımlar, izleyicilere keyifli anlar sundu.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Kupalar Bizim, Sokaklar Bizim" sloganıyla düzenlenen 3x3 basketbol müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

Genç sporcuların yoğun katılım gösterdiği turnuvada, çekişmeli ve renkli karşılaşmalar izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Turnuva boyunca sahada centilmence mücadele eden takımlar, hızlı oyun temposu ve etkileyici basketleriyle tribünlerden alkış aldı. Organizasyon, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sokak basketbolu kültürünün yaygınlaştırılması açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken, sporcular ve antrenörler turnuvanın geleneksel hale getirilmesini istedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Mekke'de Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Yıkıma gelen polise direnip bıçakla kendisine zarar verdi

Polis ordusunu karşısında görünce bir anda bıçağına sarıldı
Polis 'Fotoğraftaki sen değilsin' dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Mekke'de Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title