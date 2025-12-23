Sokak basketbolu Hakkâri'de nefes kesti

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Kupalar Bizim, Sokaklar Bizim" sloganıyla düzenlenen 3x3 basketbol müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

Genç sporcuların yoğun katılım gösterdiği turnuvada, çekişmeli ve renkli karşılaşmalar izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Turnuva boyunca sahada centilmence mücadele eden takımlar, hızlı oyun temposu ve etkileyici basketleriyle tribünlerden alkış aldı. Organizasyon, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sokak basketbolu kültürünün yaygınlaştırılması açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken, sporcular ve antrenörler turnuvanın geleneksel hale getirilmesini istedi. - HAKKARİ