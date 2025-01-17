Hakim Ziyech, Galatasaray'ın sabrını sınıyor

Suudi Arabistan takımı Al-Fateh ile anlaşan Hakim Ziyech hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yabancı kontenjanında yer açmak için yolları ayırmaya çalıştığı Hakim Ziyech, Suudi Arabistan kulübü Al-Fateh ile el sıkıştı.

ALACAKLARININ HEPSİNİ İSTİYOR

Ancak Faslı yıldız, kontrat feshi için sezonun geri kalan bölümündeki alacaklarını da istiyor. Galatasaray Yönetimi, tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalışacak. Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan Ziyech, 1 asist yaptı.