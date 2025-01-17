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Hakim Ziyech, Galatasaray'ın sabrını sınıyor

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Galatasaray, yabancı kontenjanını düşürmek amacıyla Hakim Ziyech ile yollarını ayırmayı planlıyor. Ancak Faslı futbolcu, sözleşmesinin feshi için sezon sonuna kadar olan alacaklarını talep ediyor. Galatasaray yönetimi, tecrübeli futbolcunun bu talebini karşılamak için çözüm arayışına girdi.

Suudi Arabistan takımı Al-Fateh ile anlaşan Hakim Ziyech hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yabancı kontenjanında yer açmak için yolları ayırmaya çalıştığı Hakim Ziyech, Suudi Arabistan kulübü Al-Fateh ile el sıkıştı.

ALACAKLARININ HEPSİNİ İSTİYOR

Ancak Faslı yıldız, kontrat feshi için sezonun geri kalan bölümündeki alacaklarını da istiyor. Galatasaray Yönetimi, tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalışacak. Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan Ziyech, 1 asist yaptı.

Hakim Ziyech, Galatasaray'ın sabrını sınıyor

Hakim Ziyech, Galatasaray'ın sabrını sınıyor
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıXkişi:

Olması gereken bu. Zaten Zaten karaborsa ve yasadışı bahisle dönen kulüp. Ver gitsin ne olacak.

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Haber YorumlarıMEHMET K.:

Feto mal mülk ayrımında biraz evladı GS ye fazla versin. Onlarda futbolcuların paralarını öderler

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