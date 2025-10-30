Hakemlerden Yasa Dışı Bahis İddiası: Soruşturma Başlatıldı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamaları üzerine soruşturma başlatıldı. Kendisi adına bahis sitelerinde hesap açıldığını söyleyen hakem Zorbay Küçük suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Küçük, "Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir spor dalının bahis sitesine üye olmadım; hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve bahis oynamadım" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakem arasında 371'inin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. Hacıosmanoğlu, açıklamasının devamında, "Üst Klasman Hakem 7, Üst Klasman Yardımcı Hakem 15, Klasman Hakem 36, Klasman Yardımcı Hakem 94. Bunların içinde toplam 10 hakemin 10 binin üstünde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi. Soruşturma kapsamında, TFF Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

'HİÇBİR BAHİS SİTESİNE ÜYE OLMADIM'

Adliye önünde açıklama yapan Zorbay Küçük, "Hakem olduğum için açıklama yapmam yasak ancak şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu yüzden bu yapacağım açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Çünkü hem kurumu korumak adına hem de kendimi korumak adına. Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine, hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım; sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ve ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadar yapabiliyorum. Açılan hesaplardan kendi adıma, benim T.C. kimlik numaramla açıldığı için şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

AVUKAT ALP KARAOSMANOĞLU: MÜVEKKİL ADINA AÇILMIŞ BAHİS HESABI VAR

Zorbay'in avukatı Alp Karaosmanoğlu ise, "Burada şu an bulunmamızın amacı mevcut olduğumuz, bağlı bulunduğumuz TFF'yi korumak, hem de medyada çok fazla dolaşan bir algı var bunu yıkmak. Müvekkil adına açılmış olan 2 adet farklı bahis hesabı var. Tespit ettiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı zaten biz Cumhuriyet Başsavcılığı'na şu anda şikayet dilekçesini verdik. Dediğimiz gibi, açıklama yapmamız şu anda bağlı bulunduğumuz kurumdan dolayı uygun değil. Konuyla alakalı zaten TFF de gerekirse Savcılık da detaylı olarak açıklama yapacaktır" dedi.